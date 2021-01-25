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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
2 yıl önce başladığı 7 metre uzunluğundaki Jirki kilimini bitirmeye çalışıyor

2 yıl önce başladığı 7 metre uzunluğundaki Jirki kilimini bitirmeye çalışıyor

kilimlerden görüntüler

Uzunlu Gündüzler El Sanatları Esenli Irak 

-çalışanlardan görüntüler
-en büyük kilimler
-röportajlar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan Sarya’nın gülleri desenli Jirki kilimi, kadınların ellerinde ilmek ilmek işleniyor. Halk Eğitim Merkezinde kadınlar, bir doktor tarafından sipariş edilen kilimin yetişmesi için harıl harıl çalışıyor. Beytüşşebap ilçesinde Devlet Yiğit isimli kadın, bir doktorun siparişi üzerine yaklaşık 2 yıl önce Sarya’nın gülleri motifini kilime işlemek için işe koyuldu. 2 metre genişliği ve 7 metre uzunluğunda olması planlanan kilimi ilmek ilmek dokuyan kadınlar, gecelerini gündüzlerine katıyor. 200 yıllık bir geçmişi olan kilimler, verilen siparişlerle ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. 2 yılı aşkın bir süredir kilimi tamamlamaya çalıştığını kaydeden Devlet Yiğit, kilimi doktorun siparişi üzerine yaptığını söyledi.

Yiğit, "2 yıldır uğraşıyorum. En büyük kilim budur, annemin mesleğini devam ettiriyorum. Geçen sene pandemi nedeniyle bıraktık ama şimdi tekrar devam ediyorum. Bugüne kadar kimse yapmadı. 5 yıldır bu kursa geliyorum, kurs sayesinde öğrendim. Devam ediyorum işimi seviyorum. Bu kilimin bitmesine daha çok var" dedi.
Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Leyla İmamoğlu ise "Ben burada 15 yıldır el sanatları hocası olarak çalışıyorum. 15 yıldan fazladır bu bayanlar çalışıyor. İlk defa böyle bir kilim yapılıyor. Genelde sipariş üzerine çalıştığımız için doktorlardan biri istedi. 2 yıldır yapıyor. En zor olan bir model Sarya'nın gülleri modeli. Pandemi nedeniyle temizlik, hijen ve maske kuralına uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
(SG-YRT
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