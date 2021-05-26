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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
2 yaşındaki Vildan evde otururken başından vuruldu

2 yaşındaki Vildan evde otururken başından vuruldu

Evin dışından görüntüler

Küçük Kız Akalan Ameliyat Saldırı 

-Yüreğir Devlet Hastanesi tabela görüntüsü
-Vildan Ülker fotoğrafı

( ADANA )- Tedavi için Şırnak’tan Adana’ya gelen ailenin küçük kızı başından tabancayla vuruldu ADANA

- Adana’da evde otururken sokaktan açılan tabanca ateşiyle başından vurulan 2 yaşındaki Vildan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak’ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana’ya geldi. Kentte tanıdıkları Emin Oygur’un evine yerleşen aile, bugün saat 15.00 sıralarında dışarıdan silah sesi duydu. Sesler üzerine dışarı çıkan baba Reşit Ülker, 2 yaşındaki kızı Vildan’ın vurulduğunu ve yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla küçük kız Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Vildan’ın, başından tabancayla vurulduğu belirlenirken ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve ardından olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken küçük kızın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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