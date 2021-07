2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat

-Küçük kızın yakınları çalışmaları izlemesi detay

-Anneden balkonda izlerden detay

-Çocuğun yastığının köpeğe götürülmesi detay

-Annenin ağlaması detay

-Yakınlarının teselli etmesi detay

-Köpek arama çalışması detay

-Anne röp.

-Babaanne röp.



( ANTALYA )- Anne Fatma Keskin gözyaşları içinde yardım istedi:- “Bir aydır hastanedeyim, geldim kızım yok. Kızım kaybolmuş. Kızımı bulsunlar bana”- "Kanallarda yok, kuyularda yok. Kaçırılmıştır herhalde bilmiyorum”- Ecrin için kriz masası oluşturuldu- Küçük kızı arama çalışmalarından henüz bir sonuç elde edilemedi ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin’i arama çalışmalarından şuana kadar bir sonuç elde edilemedi. Küçük kızın gözü yaşlı annesi ve babaannesi kızlarının bir an önce bulunmasını istedi. Anne Fatma Keskin, “Bir aydır hastanedeyim, geldim kızım yok. Kızım kaybolmuş. Kızımı bulsunlar bana. Hiçbir yere gitmez. Kanallarda yok, kuyularda yok. Kaçırılmıştır herhalde bilmiyorum” dedi.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilik ile geçimini sağlayan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin, dün hastaneye gittikleri sırada 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin’i babaannesine bıraktı. Küçük kız babaannesinin yanından abisine gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir süre sonra küçük kıza seslenen babaanne bir yanıt alamadı. Bunun üzerine eve giderek abisine Ecrin’i soran babaanne küçük kızın abisinin yanına gitmediği öğrendi. Durum hastanede tedavi gören diğer çocuğunun yanına giden babaya haber verildi.

'Kurbağa Adamlar' devreye girdi Yakınları ile beraber eve geri dönen baba Ferhat Keskin, küçük kızını her yerde aradı. Aramalardan bir sonuç elde edilememesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların arama çalışmaları dün gece geç saatlere kadar devam etti. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamların geldi. 5 metre derinlikteki kuyuda bulunamadı Ekipler Ecrin’in düşme ihtimalinin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin denizle buluşma noktasına yakın alanda arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Suyun kesilerek su seviyesinin düşürüldüğü derede çalışmalara bir komiser yardımcısı olmak üzere 7 kurbağa adam katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, Ecrin’in en son kaybolduğu evin 250 metre uzağında bulunan 5 metre derinlikteki kuyuda arama çalışması yaptı. Sualtı kameralarıyla kuyuya giren dalgıçlar, burada da Ecrin’e rastlayamadı. Kıyafetleri ve yastığı arama köpeklerine koklatıldı Küçük kızın bulunabilmesi için AFAD, JAK, polis ekipleri hemen evin yanında kriz masası oluşturdu. Küçük kıza ait kıyafetleri ile yastığı, kokuya duyarlı arama köpeklerine koklatıldı. Minik Ecrin, evine yakın bölgede tekrar aranmaya başladı.

Jandarma ekiplerinin ‘Ocak’ isimli kadavra köpeğiyle yaptıkları aramalarda da bir sonuç elde edilmedi. Öte yandan polis ekiplerinin bölgeye yakın kameralarda da inceleme başlattığı öğrenildi. Anne Fatma keskin ise diğer çocuğu ile birlikte gözyaşları içerisinde evinin balkonundan arama çalışmalarını izledi. Acılı kadını yakınları teselli etti. “Bir aydır hastanedeyim, geldim kızım yok” Küçük kızın annesi Zübeyde Keskin ve babaanne Fatma Keskin ise gözyaşları içerisinde kızlarının bir an önce bulunmasını istedi. Anne Zübeyde Keskin, “Bir aydır hastanedeyim, geldim kızım yok. Kızım kaybolmuş. Kızımı bulsunlar bana. Hiçbir yere gitmez. Nenesinden eve evden nenesine gider. Kanallarda yok, kuyularda yok. Kaçırılmıştır herhalde bilmiyorum. Evde değildim. Akşam 21.00’da eve geldim” sözlerine yer verdi. “Çocuğumuzu istiyoruz” Babaanne Fatma Keskin ise, “Yanımdaydı. Kardeşine gideceğini söyledi.



Ben de git dedim. Ben de biraz durdum. 15.00’dan sonra yanımdan ayrıldı. Abisine Ecrin’i sordum. Yanında olmadığını söyledi.



Dedesinin almış olabileceğini söyledi.



Dedesini aradım, yanında olmadığını söyledi.



O anda kaynamış su başımıza döküldü. Çocuğumuzu istiyoruz. Her yere baktık. Kanalın içerisine dedesi de girdi. Çocuğumuzu getirin ne olur. Bayram öncesi getirin. Ben de kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Kız yanımdan gitti, bir anda kayboldu. Kızım yolu bile geçmezdi. Ben diyorum kızımı aldılar götürdüler. Benim yanımda bugüne kadar bir yere gitmemiştir” dedi.

Suyla oynarken son görüntüleri ortaya çıktı Öte yandan dünden bu yana bulunamayan küçük kızın, bir evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minik kızın plastik bir kaba konulan su ile oynadığı görüldü.