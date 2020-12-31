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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
2 yaşındaki çocuk annesini balkonda mahsur bıraktı

2 yaşındaki çocuk annesini balkonda mahsur bıraktı

Balkonda mahsur kalan kadından görüntü

Çilingir Bild Irak 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Balkonda kilitli kalan kadın için ekipler seferber oldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun balkona kilitlediği annesini kurtarmak için acil yardım ekipleri seferber oldu. Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Yasemin O. isimli bir kadın, balkona çıktı. Bu sırada Yasemin O'nun evde bulunan 2 yaşındaki bebeği balkonun önüne gelerek, kapıyı kilitledi. Yasemin O., tekrar içeri girmek istediğinde kilitli olduğunu ve açılmadığını fark etti. Bunun üzerine balkonda mahsur kalan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yasemin O.'nun evin dış kapısını da kilitlediği için içeriye giremeyen komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sitenin girişi dar olduğu için giremeyince, adrese çilingir çağırıldı. Çilingirin dış kapıyı açmasının ardından komşuları içeriye girerek balkonda mahsur kalan kadını kurtardı.
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