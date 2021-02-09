2 üniversite mezunu kadın, organik solucan gübresi üretiyor

-Cevriye Kılınç'ın konuşması

-Solucanlar

-Kadının gübreleri karıştırması

-Toprağın içine evsel atık ve çay koyması

-Toprağı eleme makinasında geçirilmesi

-Gübreyi poşetlere koyması

-Hamur açması ve börek pişirmesi

-Kitap okuması

-Bahçe bellemesi



( MERSİN )- Yılda 10 ton üretim yapan Cevriye Kılıç, solucan gübresinin kilosunu 5 liradan satıyor MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 üniversite mezunu kadın, organik solucan gübresi yetiştiriyor. İnsanlığa faydalı olmak istediğini belirten girişimci kadın, kimyasallarla savaşmanın gerektiğini söyledi.



Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezunu Cevriye Kılınç (44), ilçeye bağlı Özbek Mahallesinde Kaliforniya kırmızı solucan gübre üretim tesisi kurdu. Yılda 10 ton solucan gübresi üretmeye başlayan Kılınç, tek başına mücadele verdiğini belirterek. “Bir arkadaşımızın vesilesiyle solucan gübresiyle tanıştım. Kayseri’ye gidip gördüm, aklımda bazı sorular vardı, yapabilir miyim. Baktım ki; hiçbir zararı yok. Bu işin insanlığa faydalı olduğu için, topraktan geldiğimizden topraktan da yediğimiz şeyler bize gıda olduğu için dedim ki, ‘toprağımızı yenilememiz lazım’ dedim. Biliyorsunuz ki kimyasal çok fazla topraklarımızı meşgul etmiş durumda. İnsanlığa faydalı olmak için gelecek nesillerin ve kendimizin daha sağlıklı, daha zinde olmamız için solucan gübresi işine girdim. Bizim kimyasallarla savaşmamız lazım. Biz kendimiz organik, doğal olmasak hayatımızda dahi zevk alamayız. Solucana biz yüzde 70 inek veya küçük baş hayvan gübresi veriyoruz, tabi asidi alınıyor. Yüzde 30 evsel atık konuluyor. Ben istiyorum ki çiftçimiz kendi gübresini yetiştirsin, her türlü yardıma hazırım” dedi.

4 yıldır bu işi yaptığını belirten Cevriye Kılınç, bu yıl ilk defa satış yaptığını ve kilosunu 5 TL’den sattığını belirtti.

(ERY-



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