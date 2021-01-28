Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada öz oğlu, babasının üzerine aracı sürmüş

2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada öz oğlu, babasının üzerine aracı sürmüş

Ambulans

Lyon Silahlı Kavga Büyük Ada Irak 

-Yaralanan adamın oğlunun konuşması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, dün üvey kardeşler arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sebebinin aile arasındaki mal paylaşımı olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin konuşan A.K., babasının üzerine aracı sürenin üvey kardeşleri olduğunu öne sürdü. Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865'inci sokak üzerinde üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanılan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavganın aile içinde üvey kardeşlerin mal paylaşımı yüzünden olduğu ileri sürüldü. Olaya ilişkin konuşan M.K.’nın oğlu A.K., babasının üzerine aracı sürenin üvey kardeşi olduğunu savundu. A.K., "Tarlada bizim payımız var dediler. Biz de sizin payınız varsa size vereceğiz dedik. 4 büyük adam çağırdık, bizi ve karşı tarafı dinledi. Karşı tarafa ‘sizin payınız bu tarlada yok, babanız size daha önce mal, mülk vermiş' dedi.
Biz de olayın kapandığını zannettik. İşimize döndük ve bize saldırdılar. Babama ve kardeşime çarpan kişi babamızın öz oğlu. Bir insan bunu babasına yapmaz. Siz insansanız, biz insan değiliz. Siz Müslümansanız biz Müslüman değiliz. Babam her birinize yaklaşık 10 trilyon mal mülk bıraktı. Ama sizin karnınız değil gözünüz aç" dedi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement