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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası

2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası

Denetimlerden görüntü

Polis Türkler Para Cezası Polis Ekipleri Trol 

-polis ekiplerinden görüntü
-kontrollerden görüntü
-cezai işlemden görüntü
-çekilen araçtan görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- "Eve gidiyordum" diyen de, "gaz alacağım" diyen de ceza yedi DÜZCE

- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik Düzce’de denetleme gerçekleştirildi.
Kent merkezinde 2 saatte 41 kişiye kısıtlamada sokağa çıktıkları için 129 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde özellikle konutların bulunduğu bölgelerde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetlemeler kapsamında kısıtlamada izinli olanların belgeleri kontrol edilirken, izinsiz olan sürücülere yönelik cezai işlem uygulandı. Körpeçler Mahallesi’nde yapılan uygulamada işyerinden çıkıp eve gittiğini söyleyen sürücülere denetim yapıldı. Yapılan denetimde izinli olmayanlara ceza yağdı. 2 Saatlik denetleme kapsamında Körpeçler, Yeni Mahalle, Öztürkler, Cedidiye, Beyciler ve Karaca Mahallelerinde yapılan denetimlerde 41 kişiye 129 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 7 araç trafikten men edilirken 3 araçta muayene eksikliği nedeni ile yediemin otoparkına çekildi.
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