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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
2 otomobile çarpıp takla atan araçta bir kişi yaralandı

2 otomobile çarpıp takla atan araçta bir kişi yaralandı

Olay yerinden genel görüntüler

Doğalgaz Polis Güvenlik Önlemi Karahisar Irak 

-Takla atan ve kazaya karışan araçlardan görüntü
-Polis ve doğalgaz şirketi görevlilerinden görüntü
-Şoka giren sürücü Meryem G.’den görüntü
-Olay yerinden giden ambulanstan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) -- Görenleri şaşkına döndüğü kazada otomobillere çarpan araç kaldırıma çıkıp takla attı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kavşakta çarpışan otomobillerden birisi kontrolden çıkarak önce park halindeki araca ardından kaldırıma çıkarak takla attı. Görenleri hayretler içerisinde bırakan kazada şans eseri bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Selçuklu mahallesinde Şehit İrfan Sefa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kübra T., (31) idaresindeki 19 LL 283 plakalı otomobil yan yoldan çıkan Meryem G., (32) idaresindeki 03 BN 906 plakalı otomobile çarptı. Kübra T.’nin kullandığı otomobil ardından kontrolden çıkarak önce park halindeki 03 BT 739 plakalı otomobile çarptı ardından kaldırıma çıkıp takla attı. Kazayı görenler polis ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler takla atan araçta yaralanan Kübra T.’yi abulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası şoka giren Meryem G.’yi ise çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazada ayrıca takla atan otomobil bir apartmanın doğalgaz vanalarının bulunduğu kısmada zarar verirken, ihbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz şirketi ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (GC-GC)
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