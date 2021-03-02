- 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

-İKİNCİ PARÇA VİDEODA KAZA SONRASI OLAY YERİ

-AMBULANSLARIN ÇIKIŞI

-ARACIN ÇEKİCİYE ALINMASI



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza Bartın Arıt karayolunun Çamaltı köyü mevkiinde meydana geldi. Tahsin Dağlı (31) yönetimindeki 74 DG 140 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Çomak (55) yönetimindeki 81 DL 223 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile 74 DG 140 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Yeliz Kezban Dağlı (30) açılan kapıdan düşerek yola savruldu. 81 DL 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Çomak ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılan Ahmet Çomak, aynı araçta bulunan babası Ahmet Çomak (75) ve diğer araç sürücüsü Tahsin Dağlı ile araçtan fırlayarak yaralanan Yeliz Kezban Dağlı 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol karayolları ekiplerince temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. (BB-



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