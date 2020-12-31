Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
2 otomobil çarpıştı:1 yaralı

2 otomobil çarpıştı:1 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Hastane Bild 

-TRAFİK GÖRÜNTÜSÜ
-YARALININ AMBULANSLA BİNDİRME GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazda bir kişi yaralandı, kazanın meydana geldiği köprü üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mücahit Y. idaresindeki 16 ZL 524 plakalı otomobil önünde giden aracın yavaşlamasıyla hızını kesti. Bu sırada arkasında gelen Murat K. idaresindeki 11 AR 936 plakalı otomobil yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ayşe K. yaralandı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya karışan araçları yol kenarına almasıyla trafik tekrar normale döndü. Yaralı kadın kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement