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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KIRŞEHİR

2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - KIRŞEHİR

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlar - Ulaşıma kapanan kara yolu Kırşehir 'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kırşehir - Aksaray kara yolunda seyir halinde olan H.A'nın kullandığı 03 ACF 785 plakalı otomobil, Güneykent kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Mehmet Yağmur idaresindeki 40 BC 498 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan her iki aracın şoförü, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mehmet Yağmur, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.Yağmur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, polis ekiplerinin çalışmasından sonra trafiğe açıldı.

Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri Direksiyon 

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