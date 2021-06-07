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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
2 metreden beton zemine düşen yaşlı adam yaralandı

2 metreden beton zemine düşen yaşlı adam yaralandı

Olay yeri,

İlk Müdahale Polis Sekte Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Ambulans,
-Çevreden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Terakki Mahallesinde A.K(67)isimli yaşlı adam 2 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı. Olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. A.K(67)isimli yaşlı adam dengesini kaybederek 2 metre yüksekten beton zemine düşerek başından ve kolundan yaralandı. Bir anda kanlar içinde kalan A.K için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleur A.K isimli yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (ECB-OA
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