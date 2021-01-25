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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 2 mahalleye 3 yeni içme suyu kaynağı

- 2 mahalleye 3 yeni içme suyu kaynağı

Çalışmalardan farklı açılardan görüntü

Drenaj Çalışması Sudan İçme Suyu Nitelik 

-Çalışmalardan drone görüntüsü
-Çıkarılan sudan görüntü detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Babadağ ilçesinin Kelleci ve Bekirler mahallelerinde yeni içme suyu kaynağı projesi başlattı. Proje kapsamında bölgeye 3 adet yeni içme suyu kaynağı açılacak, toplamda 9 bin metre iletim hattı döşenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna kavuşması için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Babadağ ilçesinin Kelleci ve Bekirler mahallelerinde kuraklığa bağlı olarak içme suyu kaynaklarının debisinde yaşanan azalmalara karşı yeni kaynaklar bulmak için çalışma başlattı. Sürekli ve yeterli içme suyu temini için gayretlerini sürdüren Büyükşehir DESKİ ekipleri Karaçam kaynağı, Uzunsuluk kaynağı ve Güneysu kaynaklarında yapılan çalışmalar sonucunda 3 yeni içme suyu kaynağı buldu. Karaçam su kaynağında drenaj çalışmasının tamamlandığı belirtilirken, buraya 3.000 metre iletim hattı döşendiği, proje kapsamında bölgeye toplamda 9 bin metre iletim hattı döşeneceği kaydedildi. "Güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz" Vatandaşların içme suyu ihtiyacını kesintisiz sağlaması için çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, " Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyor, yeni içme suyu kaynakları buluyoruz. Allah'ım güç kuvvet verdikçe güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(FP-MB-Y)
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