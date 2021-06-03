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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 kuaförü bıçaklayan zanlı yakalandı

2 kuaförü bıçaklayan zanlı yakalandı

Yakalanan şüphelinin polisin yanında yürümesi

Polis Bıçaklı Saldırı Akalan Saldırı 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da 2 kuaförü bıçakla yaraladığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförü A.G. ile yanında çalışan Z.E.(20) bıçaklı saldırıya uğradı. Kolundan bıçaklanan A.G., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, belinden bıçaklanarak ağır yaralanan Z.E. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri her iki kuaförü bıçakladığı iddia edilen E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-
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