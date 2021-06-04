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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
2 kişinin yaralandığı patlatma sonrası idari ve adli soruşturma başlatıldı

2 kişinin yaralandığı patlatma sonrası idari ve adli soruşturma başlatıldı

arşiv görüntüler

( ARTVİN )- Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol inşaatı sırasında iki kişinin yaralandığı patlatma sonrası ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi ARTVİN

Güzergah Tahkikat Bild Yol Çalışması 


- Artvin’in Yusufeli ilçesinde önceki gün yol çalışması sırasında yaşanan 2 kişinin yaralandığı patlatma ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılırken, ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları sırasında Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından patlatma yapıldı. Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti, iki kişi ise yaralandı. Olayın ardından Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada "02.06.2021 tarihinde saat 17.00'de Erdemler Mahallesi yol çalışmasında gerçekleştirilen patlatmada ortaya çıkan olumsuzluklar sonrası ilgili kamu kurumları ve firma ile yapılan görüşmeler neticesinde; söz konusu patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği, projede kısmi değişiklik yapılarak aynı yol güzergahı için patlamasız kazı çalışmaları yapılmasına karar verildiği, firmanın oluşan tüm zararı karşılayacağı ve konu ile ilgili idari ve adli tahkikatın başlatıldığı” ifade edildi.
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