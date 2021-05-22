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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 kişinin yaralandığı kazada sürücülerin duyarsızlığına isyan etti

2 kişinin yaralandığı kazada sürücülerin duyarsızlığına isyan etti

Ambulanstan görüntü

Görgü Tanığı Trol 

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Vatandaş ile röportaj
-Olay yerinden görüntüler

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da freni kilitlendiği iddia edilen kamyonet kontrolden çıkarak, şarampole çakıldı. 2 kişinin yaralandığı kazayı gören başka bir araç sürücüsü, kaza anında durmayarak yoluna devam eden sürücülere tepki gösterdi. Kaza, Malkara - Şarköy Yolu üzeri Aksakal mevkiinde meydana geldi. Malkara istikametine seyreden Reha Gönülal yönetimindeki 10 HF 127 plakalı otomobilin freni kilitlendi. Kontrolden çıkan araç şarampole girdi. Kazada sürücü Reha Gönülal ve araçta bulunan oğlu Utku Gönülal yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Duyarsızlığa isyan etti Olay yerinde konuşan görgü tanığı bir sürücü, kaza anında yoldan geçen araç sürücülerinin durmayarak, hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etmelerine tepki gösterdi.
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