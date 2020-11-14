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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
2 kişinin öldüğü kazayı canlı yayın yaparken görüntüledi

2 kişinin öldüğü kazayı canlı yayın yaparken görüntüledi

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kaza anı

Sosyal Medya Canlı Yayın Yükselen 

-Sosyal medyada canlı yayın sırasında otomobilin traktörün arkasnda bulunan pancar söküm makinesine çarpması
-Kaza sonrasında araçtan yükselen sesler
-Olay yerinden detaylar
-Hurdaya dönen otomobiller

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde 2 kişinin öldüğü kaza sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün görüntülerine yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Zile ilçesinde bir otomobilin traktörün arkasına bağlı olan pancar sökme makinesine çarpması sonucu meydana geldi. Diğer yönden gelen bir otomobilinde karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise sosyal medya hesabında canlı yayın yapan Bayram Maviş’in görüntülerine yansıdı. Görüntülerde müzik eşliğinde otomobil kullanan Maviş’in son anda fark ettiği pancar söküm makinesine çarptığı anlar ve sonrasında araçtan yükselen feryat sesleri yansıdı. (Nİ
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