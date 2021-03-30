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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü tutuklandı

2 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü tutuklandı

Adliyeden detay

Hastane Elektrik Trafosu Trafik Kazası Uttu Trol 

-Yusuf Coşkun’un adliyeden çıkarılışı
-Arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı. İlçeye bağlı Huzurevi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Ertekin Baytekin elektrik trafosuna çarparak kaza yaptı. Kazayı gören ve aynı zamanda tırın sahibi olduğu öğrenilen Erdinç Çardak aracını park ettikten sonra diğer araçların dikkatli olması için yolda uyarıda bulunmak istedi. O sırada Yusuf Coşkun (27) idaresindeki 67 EF 543 plakalı Opel marka otomobil, Erdinç Çardak’a çarptı. Çardak olay yerinde hayatını kaybetti. Coşkun’un idaresindeki otomobil daha sonra 67 FA 345 plakalı jeepe çarparak durabildi. Elektrik trafosuna çarpan ortağı Ertekin Baytekin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yusuf Coşkun’un otomobilinde bulunan Sinem Nur A. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı kaza ile ilgili rapor tuttu. Polis ekiplerine ifade veren Coşkun gözaltına alındı. Sağlık kontrolünde 0,68 promil alkollü olduğu belirlenen Yusuf Coşkun, Kdz. Ereğli Adliyesine getirildi.
Mahkemeye çıkarılan Coşkun, tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. (İYA-
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