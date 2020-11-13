2 kişinin hayatını kaybettiği kazada askerden düzensiz göçmene şefkat eli

-Yaralıların ambulansa alınması

-Takla atan minibüs

-Asker parkası giydirilen yaralının ambulansa alınması

-detay



( VAN )- 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan göçmene parkasını giydiren asker, onun üşümemesini sağladı VAN



- Van’da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan düzensiz göçmene parkasını giydiren asker, onun üşümemesini sağladı.Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi mevkiinde B.A. isimli şahsın yönetimindeki 04 D 5370 plakalı Ford Transit marka minibüs, sabah 07.30 sıralarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç şoförü hafif yaralanırken, düzensiz göçmenlerden 2’si hayatını kaybetmiş 27'si de yaralanmıştı. Araç sürücüsü B.A.’nın gözaltına alındığı kazada yaralanan düzensiz göçmenlere, bölgeye giden askerlerden şefkat eli uzandı. Karayolunda güvenlik önlemi alan askerlerden biri, üşüyen yaralı göçmene parkasını giydirerek Türk askerinin merhametini bir kez daha ortaya koydu.Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı ve yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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