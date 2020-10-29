2 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

-Zanlının emniyetten çıkarılması



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden 2 kilo esrar maddesi çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda ise 2 kilo esrar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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