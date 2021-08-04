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2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı

2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı

Alevlerden görüntü

Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-Soğutma çalışmalarından görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde 2 kez kontrol altına ancak tekrar başlayan orman yangını 3’üncü gününde tekrar kontrol altına alındı. Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde 3 gün önce başlayan ve 2 kez kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı.
Denizli Büyükşehir itfaiyesi ve orman ekiplerinin yoğun çabaları ile yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
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