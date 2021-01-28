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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 katlı müstakil evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi

2 katlı müstakil evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi

Balkonda kurtarılmayı bekleyen vatandaşların görüntüsü

Bild Müstakil Ev Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye erlerinden görüntü
-Evden yükselen dumanların görüntüsü
-Ambulansın görüntüsü
-İtfaiye araçlarının görüntüsü
-Balkonda bekleyen kişilerin görüntüsü
-İtfaiye erlerinden görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki katlı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı. Yangından dolayı dairelerin içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra vatandaşları evlerinden çıkartarak dumanı tahliye etti. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi üzerine bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. “Evlerinin balkonlarında kurtarılmayı beklediler” Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahaleye başladı.
Bu sırada iki katlı müstakil evde oturan vatandaşlar evlerinin içi tamamen duman altı olduğu için kendilerini balkona atarak itfaiyenin kurtarmasını bekledi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra vatandaşları evlerinden çıkarttı. Ardından evin içindeki yoğun dumanı tahliye etti.
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