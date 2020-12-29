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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
2 katlı metruk binada korkutan yangın

2 katlı metruk binada korkutan yangın

Olay yerinden detay

( BURSA )- Yangın mahalleliyi sokağa döktü, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı BURSA

Polis Koronavirüs Bild Yangın Yeri Sağlık Ekipleri 


- Bursa’da metruk binada, çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın yerinde toplanan aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda mahalleli, korona virüs önlemlerini hiçe sayarak çalışmaları izledi. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında 2 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadırvan sokakta alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar kendini dışarı atıp, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevler metruk binaya tamamen yayılırken, köpüklü ve tazyikli su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Polis vatandaşları uyardı İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında sokağa toplanan çok sayıda vatandaş, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müdahaleyi izledi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, sık sık uyarıda bulunarak vatandaşların dağılmalarını istedi. Hala izlemeye devam ettiler Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından bölgeyi boşaltmadan izlemeye devam etti. Öte yandan soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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