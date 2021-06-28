Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
2 katlı ev alevlere teslim oldu

2 katlı ev alevlere teslim oldu

Çıkan yangına ekiplerin müdahalesi

( SİNOP ) SİNOP

Ahşap Ev Ev Yangını Yangın Yangına Müdahale 


- Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen ev yangınında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzler köyü Harmanyanı mevkiinde Mustafa Oktay'a iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak ev tamamen yanarak küle döndü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement