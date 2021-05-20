2 katlı ev alev alev yandı, rüzgarın etkisiyle diğer dairelere de zarar verdi

-Ekiplerin müdahalesi

-Ekiplerden detaylar

-Vatandaşlar detay

-8 katlı binadan detaylar

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( KOCAELİ )- 2 katlı evde korkutan yangın KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 8 katlı binadaki 2 dairenin de camlarını kırdı, hasara sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 katlı ev ve eşyalar küle döndü, vatandaşlar ise büyük korku yaşadı.Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil B.’ye ait 2 katlı evin çatısında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığı evin yakınındaki binalarda yaşayan vatandaşlar da yoğun duman ve alevleri görünce büyük korku yaşayarak, evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etti. Rüzgarla daha da büyüyen yangın, başka bir 8 katlı binanın 4. ve 5. katındaki evlerin camlarını kırdı. Kısa süre içerisinde çatının büyük bölümünü saran alevler ve dumanlar uzaktan da göründü.İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınırken, eşyalar ve ev ise kullanılamaz hale geldi. Aynı zamanda itfaiye ekipleri, 8 katlı binada da kontrol amaçlı soğutma çalışması yaptı.Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı."Camlar patladı"Evin, sahipleri tarafından bazı günlerde kullanıldığı ve yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. 8 katlı binada oturan Nil Yalçın, "Apartmanımızda yangın başladı diye düşündük. Karşı evdekiler diğer mahallede yangın olduğunu söyledi.



Dışarı çıkınca karşı mahallede olduğunu gördük ama rüzgar çok olduğu için yangın bizim mahalleye de atladı. Binadaki bazı evlerin camları patladı" dedi.



