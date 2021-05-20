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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangından görüntü

Polis Barla Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-dumanların yükselmesi
-detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin çatısında meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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