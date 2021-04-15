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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

2 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

-Olay yerinden görüntüler

Çatı Katı Bild Trol 

--Ekiplerden görüntüler
--Alevlerden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de kullanılmayan iki katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde bulunan 3 yıldır kullanılmayan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı evin çatı katından alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.
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