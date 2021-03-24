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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Alevlerden, evden ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

Polis Ahşap Ev 


- Amasya’da 2 katlı ahşap ev yangında alevlere teslim oldu. Polis, boş binada yaşanan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Paşa Mahallesi’nde A.Y.’ye ait 2 katlı boş ahşap evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Büyük çapta maddi hasar oluşan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için polis tarafından inceleme sürdürülüyor.
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