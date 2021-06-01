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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
2 katlı ahşap ev alev alev yandı

2 katlı ahşap ev alev alev yandı

- AHŞAP EVİN ALEV ALEV YANMASI

Ahşap Ev Trol 

-- EKİPLERİN MÜDAHALESİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında alev alev yanan 2 katlı ahşap ev küle döndü. Yangın, saat 23.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kaykı’ya ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında Kayı’ya ait 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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