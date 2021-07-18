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2 kardeş ölüme böyle gitti
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
2 kardeş ölüme böyle gitti

2 kardeş ölüme böyle gitti

Osman Sarıtemur’un binaya gelişi

Tekstil Atölyesi Esnaf Kamera Alacak Verecek Meselesi Sel 

-Kardeşi Mehmet Sarıtemur’un kahvaltı yapması
-Mehmet Sarı Temur’un da atölyeye gelmesi
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- İki kardeşin öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL

- Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı.Bağcılar’da 13 Temmuz Salı günü alacak verecek meselesi yüzünden tekstil atölyesi sahibi, atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürürken, arkadaşlarını ise çekiçle ağır yaralamıştı. Öldürdüğü şahısların ellerini bağlayıp halıya saran cani kayıplara karışmıştı. Polis ekiplerinin kaçan Habip G.'yi yakalamak için çalışmaları sürerken, iki kardeşin son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ilk olarak Osman Sarıtemur’un tekstil atölyesine geldiği görülüyor. Otomobilini park edip komşuları olan esnafa selam veren Osman Sarıtemur sonra binaya giriyor. Kardeşinin öldürüldüğü anlarda olay yerine yakın bir yerde olan Mehmet Sarıtemur’un ise bir kafede kahvaltı yaptığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra Habip G.'nın Mehmet Sarıtemur'u da arayıp atölyeye çağırmasının ardından Mehmet Sarıtemur'un telefonla konuşarak binaya girdiği görülüyor.
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