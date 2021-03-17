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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

Yaralının hastaneden ambulansla sevk edilmesi

İlk Müdahale Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay

( KOCAELİ -ÖZEL)- Konuşmak için çağırdığı kocasına dehşeti yaşattı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir kadın,. Eşi ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri eşini vuran kadını yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5206 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce evlenen A.U. isimli bir kadın, konuşmak için eşi Soner U.’yu (32) çağırdı. İkilinin konuşması sırasında A.U. isimli kadın bir anda yanında getirdiği silahı çıkararak, eşine ateş etmeye başladı.
Soner U. kanlar içinde yere yığılırken, eşi A.U. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Soner U., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu daha da ağırlaşan Soner U., buradaki tetkiklerinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edildi. Soner U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri eşine kurşun yağdıran kadını yakalayabilmek için çalışma başlattı. (MU-HFV-
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