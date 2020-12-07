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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi

2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi

Denetimlerden drone ve aktüel görüntüleri

( GAZİANTEP ) -- Kısıtlamada kurallara uymayan 514 kişiye ceza kesildi GAZİANTEP

Karayolları Trafik Güvenliği Para Cezası Can Güvenliği Arda Kural 


- Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 319 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan514 kişiye ise ceza uygulandı. Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında kısıtlamanın sürdüğü saatlerde yaptığı denetimlerde 6 bin 319 aracıç kontrol edildi. Uygulamalarda kuralları ihlal ederek trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 514 kişiye idari para cezası kesildi. Kontrollerde ayrıca 142 araç çeşitli sebeplerden trafikten men edilirken 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. (RY-SD-
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