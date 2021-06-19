2 gündür kayıp olan kedi apartman boşluğundan kurtarıldı

-itfaiyenin kediyi sahibine teslim etmesi

-Kedinin sahibi kadının konuşması ve kediyi oğluna vermesi



( ISPARTA )- Kedisi kurtarılan kadın: “2 gündür kedimi arıyordum, çok mutluyum” ISPARTA



- Isparta’da itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna düşen bir kediyi çıkararak, sahibine teslim etti. 2 gündür kedisini aradığını belirten İlkay Sarıkaya, “Çok mutluyum. Dünden beri arıyorum, herkese haber vermiştim” dedi.

Kepeci Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın apartman boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıları apartman boşluğundan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. “Dünden beri arıyorum” 2 gündür her yerde kedisini aradığını belirten İlkay Sarıkaya, “Çok mutluyum. Dünden beri arıyorum, herkese haber verdim. Komşular kedi sesi için itfaiyeye haber vermişler. Kedim olduğunu da bilmiyordum. Kedimizi önce veterinere götürüp kontrol ettireceğiz” dedi.



