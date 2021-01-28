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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

Polis Sağlık Ekibi Uyku İlacı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin balkondan eve girmeleri
-Olay yerinden görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınmayan kadın, evine giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu. Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç'tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evinde uyurken bulundu İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç'un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç’un odasında uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, ekiplerin durumu anlatması sonrasında uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.


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