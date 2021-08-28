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2 gündür haber alınamayan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 gündür haber alınamayan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

2 gündür haber alınamayan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan araç

Jandarma Cenaze Bild Tatİl 

-Cenazelerin itfaiye ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkartılması
-Ölen iki kişimin vesikalıkları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendilerinden iki gündür haber alınamayan 2 kişi ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Erbaa İlçesine bağlı Üzümlü Köyünde yaşandı. Amca çocukları Ömer Baltacı (58) ile Cevdet Baltacı (51) tatil için köylerine geldi. İki amcaoğlu piknik yapmak için Perşembe günü Madenli köyüne gitti. Gittikleri piknikten dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İki gün boyunca bölgede arama çalışması yapıldı. Bölgede arama çalışmalarına katılan Hacı Ali Ezenci ve Mehmet Baltacı uçuruma yuvarlanan aracı fark etti. Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye kurtarma ekipler sevk edildi. İki amca oğlunun cenazeleri aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde bulundu. Şahısların cenazeleri yaklaşık 200 metrelik uçurumdan itfaiye, jandarma ekipleri ve yakınları tarafından çıkartıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne morgun kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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