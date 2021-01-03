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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
2 genci öldürerek gömen şüpheliler: 'İyi çekin'

2 genci öldürerek gömen şüpheliler: 'İyi çekin'

şüpheliler adliyeye getiriliş

Jandarma Kamera İtiraf Trol 

-haber kameramanına 'iyi çek' diye sesleniş
-Vildan'ın annesi kızının 2 aydır kayıp olduğunu bağırıyor
-detaylar

( KIRŞEHİR ) 2 genci öldürerek gömen şüpheliler: "İyi çekin"- 2 gencin öldürüldüğü olayla ilgili aynı aileden 8 kişi adliyeye sevk edildi KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilere sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.’nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'İyi çekin' diye seslendi.
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