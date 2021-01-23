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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 evden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi

2 evden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi

Hırsızların adliyeye sevk edilmesi

( KOCAELİ )- Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar, sahte plakalı araç içerisinde yakalandı KOCAELİ

Ayetler Polis Merkezi Ziynet Eşyası Hırsız Polis Ekipleri 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri 2 ayrı evden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, farklı tarihlerde 2 ayrı eve giren şahıslar 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, polis ekipleri her iki hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, iki eve giren şahısların da aynı kişiler olduğu belirlendi. Evlere girdiği belirlenen M.D., F.T., S.D. ve T.T. isimli 4 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonda üzerine sahte plaka taktıkları bir aracın içerisinde yakalandı. Suç makinesi hırsızlar tutuklandı Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıslardan M.D.’nin 28 adet, F.T.'nin 18 adet, S.D.'nin 17 adet, T.T.'nin 10 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Suç makinesi hırsızlar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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