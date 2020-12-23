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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi

2 çocuğu ve kendini öldüren adamın dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi

- Köyden ve olayın yaşandığı evin önünden görüntüler

Ayetler Jandarma Cenaze Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-- Erdoğan Acar’ın akrabası Esmani Yöndem'in iddiaları
-- Ölen adam ve çocuklarının fotoğrafı

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt'ta dün çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban, pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayın ardından cinnet geçiren adamın daha önceden dövülerek, tehdit edildiği iddia edildi. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyünde dün meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Erdoğan Acar, velayeti annelerine verilen çocukları 8 yaşındaki Hatice Acar'ı ve 7 yaşındaki Mücahit Acar'ı vurarak öldürdü. Fail daha sonra intihar etti. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice ile Mücahit'in velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi. Olayın ardından cenazeler Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin bugün Yakupabdal köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili konuşan Erdoğan Acar’ın akrabası Esmani Yöndem, “Erdoğan’a köydeki ismi Garip’ti. Doğarken annesi vefat etmiş öksüz kalmıştı. Çobanlık yapıyordu. Bu olayın öncesinde dördüncü ayda silahla evini basıyorlar (eşinin yakınları). Abisini dövüyorlar. Garibi dövüyorlar. Eşini zorla evden alıp götürüyorlar. Jandarmaya bildiriyorlar. Gelip tutanak tutuluyor. Hastaneden darp raporu alıyorlar. Halen adamlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bu adamı devamlı tehdit ediyorlar. Adamda en sonunda kendi canına kıydı” şeklinde iddiada bulundu. (AA-AA)
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