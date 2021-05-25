2 bisikleti böyle çaldı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde birbirine kilitli bisikletleri çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sabah saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Hurdacı aracıyla cadde üzerinde yürüyen 2 şahıs, kilitli bir şekilde duran 2 bisikleti gözlerine kestirdiler. 2 şahıstan biri, iki bisikleti sırtlanıp hurdacı aracına koyarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (SBA-İHS)
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