Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 bin yıllık mezar stelini satamadan yakalandı

2 bin yıllık mezar stelini satamadan yakalandı

Şüpheli şahsın evinde yapılan arama

Polis Lyon Akalan Polis Ekipleri 

-Odada bir örtünün altında bulunan mezar spelinin bulunması
-Şüpheli şahsı yalanarak, göz altına alınması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de polis ekipleri Altıeylül ilçesinde yaptıkları tarihi eser operasyonunda değeri 1 milyon lira olan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar stelini ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet” suçunun önlenmesine yönelik Balıkesir il merkezine bağlı Altıeylül ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 24.02.2021 tarihinde 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet tahmini değeri 1 milyon TL olan 2000 yıllık Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı