2 bin yıllık ata tohumlarını yurt dışına satmak isteyen şüpheli suç üstü yakalandı

-- jandarma ekiplerinden görüntü

-- Jandarma asayiş köpeğinden görüntü



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaklaşık 2 bin yıllık buğday yurt dışına satmak isteyen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Tanesini bin dolardan satmak istediği anlaşılan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesinde izinsiz olarak yapılan arkeolojik kazıda 'Ata tohumu' olarak isimlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık buğday tohumlarını çıkaran A.I. (41) isimli bir kişinin, çıkardığı buğday tohumlarını satmak için İzmir'in Selçuk ilçesine geldiğini tespit etti. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş köpeği desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda A.I.'yı tohumları satmak isterken suç üstü yakaladı. Yapılan aramalarda 324, 78 gram (yaklaşık 18 bin adet) buğday tohumu ele geçirilirken, şüphelinin ilçeye bağlı Pamucak mevkiinde tohumların tanesini bin dolardan yurt dışına satmaya çalıştığı belirlendi. Ele geçirilen tohumlar incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığıyla Ege Üniversitesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğine teslim edildi. Şüpheliye ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan A.I.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-

