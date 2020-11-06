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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı

2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı

Beldeden görüntü

Karantina Jandarma Karahisar Yazılı Açıklama Kışla 

-Beldenin giriş ve çıkışlarının jandarma ekipleri tarafından kapatılması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina kararı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı. Karantina kararı sonrası beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Karantina kararı sonrası Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise beldede Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin 6 Kasım tarihi itibari ile karantinaya alındığı kaydedildi.
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