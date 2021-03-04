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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı’na tırmanan dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı

2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı’na tırmanan dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı

drone görüntüsü

Dera Hatıra Fotoğrafı Şili 

-dağcıların yıldız dağına tırmanması
-dağcılar ile röp.
-detaylar

( SİVAS -DRONE)- Sivas’ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı- Dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak hatıra fotoğrafı çektirdi SİVAS

- Sivas’ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağını dalgalandırarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, her yıl düzenlenen sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl profesyonel dağcıların uğrak mekânı olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, bir kez daha Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyona ev sahipliği yaptı. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyelerinden oluşan 10 kişilik ekip, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Mehmet Baysal, her yıl geleneksel olarak düzenlenen dağ yürüyüşünü bu kış sezonunda da başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Dağ yürüyüşünü Yıldız Dağı’nda geleneksel hale getirdiklerini anlatan Baysal, "Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafımızda Tokat, bir tarafımızda Sivas'ın yüksek dağları, Gürlevük Dağı, Beydağı ve Kösedağ görünüyor. Yıldız Dağı Sivas'ın en güzel yerlerinden birisi" dedi.
Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyelerinden Sebahattin Gezegen ise 20 yıldır doğa yürüyüşü yaptıklarını ifade ederek, "Yıldız Dağımız Sivas için büyük bir kazanç. Bu bölgede yürüyüş yapmak, zirveye çıkmak ayrı bir keyif veriyor. Tüm sporseverleri bölgeye yürüyüşe bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekindi.
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