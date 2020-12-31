2 bin 500 nüfuslu beldede pandemiye rağmen hizmetler devam ediyor

-İşçilerin çalışmaları

-Belediye Başkanı Bayram Başol ile röportaj

-Belediye başkanının çalışmaları incelemesi



( ZONGULDAK )- 250 bin TL’lik proje 1 ayda bitirilecek ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 2 bin 500 nüfuslu Ormanlı Belediyesi pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Bayram Başol, belde merkezinin çehresini değiştirecek 250 bin TL’lik projenin 1 ay içerisinde bitirileceğini söyledi.



Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, 2020 yılında hayata geçirdikleri, devam eden ve 2021’de hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaklaşık 30 bin maske üretimi gerçekleştiren ve dezenfektanlarla birlikte bunları Ormanlı halkında dağıttıklarını anlatan Başol, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen alt ve üst yapı çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi.



Mahallelere 40 bin metre taş döşendi Göreve geldiği ilk günlerde sel felaketi nedeniyle yıkılan Ormanlı Köprüsü’nün yapımını gerçekleştirdiklerini ve Ormanlı Kültür ve Toplantı salonunun yapımını bitirip hizmete açtıklarını dile getiren Başol, tüm mahallelerde kilit parke ve alt yapı çalışması yaparak insanları çamurdan kurtardıklarını ifade etti.

Başol konuşmasında “2014 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana aciliyet sırasına göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk yıllarda yıkılan Ormanlı Köprüsü’nü yaptık. Daha sonra Ormanlı’mızın ihtiyacı olan düğün ve toplantı salonumuzu yapıp hizmete açtık. Bütün mahallelerimize toplamda 40 bin metre kare taş döşedik. 2020 yılı pandemi döneminde büyük mücadeleler verdik. Sağlık açısından maske ve dezenfektanlarını temin ettik. Karantina da kalan ailelere gıda yardımlarında bulunduk” dedi.

“Dere ıslahı ve mesire alanını yapacağız” 2019 yılından bu yana takip ettikleri ve önemli bir aşamaya getirdikleri dere ıslah ve mesire alanı projesini de söz verdikleri gibi hayata geçireceklerini belirten Başol, Ormanlı’yı daha yaşanabilir bir belde haline getireceklerini söyledi.



Başol konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Bizim için önemli projelerden bir tanesi dere ıslahı. İnşallah ümit ediyorum 2021 yılında ihalesi yapılacak. Belediyemizin önünde bir viraj var, o virajı yaracağız. Bizden tarafta kalan yerde bize inşallah 4,5 dönüm alan kalacak. Orayı da yeşil alanları, çevre düzenlemesi, parkları ve çay bahçesi gibi projeler yapacağız. Hem Ankara hem de Zonguldak ayağında bu işi sıkı şekilde takip ediyoruz. Yine seçim döneminde sözünü verdiğimiz mesire alanı projemiz var. Buranın yeri devir aşamasına geldi.” “Adalet bölümünden sonra Tarım Bölümü açılsın istiyoruz” Eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Başol geçen yıl açılan Adalet Bölümü’nün ardından önümüzdeki yıl içinde Tarım Bölümü’nün açılması için çalışma yaptıklarını, ayrıca beldeye bir spor salonu kazandırılacağını söyledi.



Başol yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; “Bizim beldemizde 4 tane okulumuz, bin 400 öğrenci ve 111 öğretmenimiz var. İki yıldır uğraş verdiğimiz kapalı spor salonu ile ilgili şükürler olsun arazisi hazır ve devri yapılacak. İnşallah 2021 yılında ihalesi yapılacak. Ortaokulumuzun önündeki alana inşallah spor salonumuzu Ormanlı’ya kazandıracağız. Birde geçtiğimiz yıl lisemize Adalet Bölümü kazandırdık. Bizim Ormanlı özellikle fındık ve tarım bölgesi olduğu için çok programlı lisemize tarım bölümü açtırmak istiyoruz. Yılbaşından hemen sonra Zonguldak İl Tarım Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla gerekli görüşmeleri yapıp bu bölümünde açılmasını istiyoruz.” “Ormanlı’nın çehresi değişecek” Ormanlı’da ki mahallelerde yaklaşık 2 yıldır alt yapı çalışması yaptıklarını dile getiren Başol, belde merkezindeki alt yapı ve kilit parkeyi komple yenilediklerini ifade etti.

Çalışmanın tamamlanması ile Ormanlı’nın çehresinin değişeceğini belirten Başol “Ormanlı merkezinin alt yapısını komple biz kaldırıyoruz ve yeniliyoruz. Hemen akabinde de ihaleyi alan firma da kilit parkesini yapıyor. Çalışmalar başladı ve 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Toplamda 5 bin 800 metre alanı bu şekilde yapacağız” dedi.

Başol çalışmaları bizzat kendisinin de takip ettiğini belirterek, geçici süre ile verdikleri rahatsızlıktan dolayı da tüm Ormanlı halkından özür dilediklerini ifade etti.

(VK-OA-



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