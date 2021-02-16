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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
2 bin 190 rakımlı geçitte mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

2 bin 190 rakımlı geçitte mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı

-Mahsur kalanlardan cep telefonu kamerası detay-

Mahsur Kaldı Kamera Tonaj Cep Telefonu Kar Yağışı 

--Yiyecek ve içecek dağıtımından detay

( SİVAS )- Sivas’ın İmranlı ilçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidin de kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu SİVAS

- Sivas’ın İmranlı ilçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidin de kar nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine İmranlı Arama Kurtarma ekipleri yiyecek ve içecek yardımında bulundu. Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas’ın İmranlı İlçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidin de, kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araç sürücüleri yolda mahsur kaldı. Yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşayan sürücülerin yardımına ise İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri koştu. Ekipler kar ve tipinin etkili olduğu geçitte yolda kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımında bulundu.
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