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2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

2 ayrı işyerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Yanan kıraathane

Yangın Alabalık Altın Kıraathane Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Kalabalık
-İtfaiyecilerin hortumla söndürme çalışmaları
-Yangından sonra kafenin içi
-Kafede yanan eşyalar

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde. İlk yangın İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldırım’a ait kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çalışanların müdahale ettiği yangın, işyerini duman altında bıraktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın işyerinde maddi hasara neden oldu. İkinci yangın ise Yeşil Mahallede çıktı. Eski ve kullanılamayan kıraathanede çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın diğeri işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın neden çıktığı araştırılırken, işyerinde büyük hasar meydana geldi. (ERY-
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