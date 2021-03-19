Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi

2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi

Balıktan görüntü

Uzunlu Balık Pazarı Kılıç Balığı Akalan 

-Balığın kesilme aşılmasından görüntü
-Balıktan farklı açılarda görüntü
-Balık sahibi Fikret Uzkuç röportajından görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Balığın satışından görüntü

( DENİZLİ ) -- 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığı görenleri şaşırttı DENİZLİ

- Denizli’de balık pazarında 2,5 metre uzunluğunda ve 98 kilogram olan kılıç balığı görenleri şaşırtırken 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL’den satışa sunulurken vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraflandı. İzmir’in Çeşme ilçesinde yakalanan ve 2,5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığında olan kılıç balığı, Denizli Balık Haline Fikret Uzkuç tarafından Denizli’ye getirildi.
Pazarın bir anda gözdesi olan kılıç balığı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı. Kılıç balığı Uzkuç, tarafından kesildikten sonra 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL’den satılırken bütün bir halde satışa sunulduğunda yaklaşık 9 bin 800 TL’ye kadar fiyatının çıktığı öğrenildi. “Kilosunu 100 TL’ye satıyoruz” Çok nadir bulunduğunu anlatan Fikret Uzkuç, “Kılıç balığı 2,5 metre civarında çok nadir boyda bulunan bir balık her zaman bulunmayabiliyor, aşağı yukarı 3-5 yılda anca yakalanır. Ege Denizinden çıkan bir balıktır. İzmirli balıkçılar tarafından aldım. Kesiyoruz, kilo kilo et halinde satıyoruz. Kilosunu 100 TL’ye satıyoruz, aşağı yukarı 8-10 bin TL arasında tutuyor. 98 Kilogram olan balıktan temizleyip firesini çıkardıktan sonra 80 kilogram civarında bir balık kalıyor ve çok lezzetli bir balıktır” diye konuştu.
Vatandaşlardan Seyhan Gün, “İlk defa görüyorum kılıç balığını bu kadar büyüklükte gayette güzel duruyor. Balık türlerini de seviyorum, dikkatimi çekti gayet güzel” dedi.
(SY-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement