Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
19 yılla aranan istismarcı JASAT’tan kaçamadı

19 yılla aranan istismarcı JASAT’tan kaçamadı

-Jandarmanın operasyonundan detaylar

Dedektif Jandarma Cinsel İstismar Yakalama Kararı Hapis Cezası 

--Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi
--Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de 8 yıl önce işlediği istismar suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, JASAT’ın operasyonuyla saklandığı akraba evinde yakalandı. Edilen bilgiye göre; 2013 yılında işlemiş olduğu ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.A. (25) hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkartıldı. M.A’nın yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasında, zanlının Denizli’de yaşayan bir akrabasının evinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan M.A., gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
İfade işlemleri tamamlanan M.A., hakkında kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement