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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
19 yıl sonra katili bulunan Hande'nin komşuları konuştu

19 yıl sonra katili bulunan Hande'nin komşuları konuştu

binadan görüntü

Kazancı Üvey Anne Güvenlik Güçleri Katil Zanlısı Sevindik 

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( İSTANBUL )- Cinayete kurban giden Hande Çinkitaş'ın komşuları: "Biz burada çok sıkıntı çektik. Herkes birbirinden kuşkulanıyordu. Katillerinin bulunmasına gerçekten sevindik" İSTANBUL

- 19 yıl önce evinde kafasına çekil ile vurularak öldürülen Hande Çinkitaş cinayetinde 19 yıl sonra katil zanlısı yakalandı. Olay hakkında konuşan Hande'nin komşuları, "Biz burada çok sıkıntı çektik. Herkes birbirinden kuşkulanıyordu. katillerinin bulunmasına gerçekten sevindik" dedi.
Olay 4 Ocak 2001 yılında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde yaşanmıştı. 6. sınıf öğrencisi Hande Cinkitaş evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. 19 yıl süren geniş takip sonucu olayla ilgili Baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehriban Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 gün boyunca Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandığı öğrenildi. Sorgulanan Baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehriban Ç. adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının bulunduğuna çok sevinen mahalle sakini Mine Akbaş; "Çok mutlu oldum. Ben olaydan sonra ifade vermiştim. Canlı yayınlara da katıldım. Tüylerim diken diken şu anda. Olay günü evimdeydim. Kapıcı bana geldi. 'Aşağıda bir olay oldu' diye indik, fırladık. Polisler gelmeden biz evin içindeydik. Kız arka odada boğazı kesik bir şekilde yerde yatıyordu. Kızın babası, 'ne duruyorsunuz alıp götürelim' dedi.
Biz çocuğa baktık, çocuk kaskatı olmuştu, sapsarı olmuştu. Biz komşularla dışarı çıktık, polisler geldi. Bu konuyla ilgili ifadede verdim. Katillerinin bulunmasına inanın çok sevindim kendi çocuğum katili bulunmuş gibi sevindim" dedi.
Apartmanda kazancı Erdal karagöz; "Akşamüzeri kazanı yaktım, içerdeydim. Benim cama vurdular. Dışarı çıktım güvenlik güçleri çocuğu sedye ile çıkarıyorlardı. Biz burada çok sıkıntı çektik. Herkes birbirinden kuşkulanıyordu. katillerinin bulunmasına gerçekten sevindik" dedi.

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