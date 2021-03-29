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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
19 yıl cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

19 yıl cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

ŞAHSIN JANDARMA TARAFINDAN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

( MANİSA )- Manisa’da çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi MANİSA

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- Manisa’da çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı olduğu bilinen ve bir süredir takip edilen şüpheli İ.G. (22) Akhisar ilçesinde polis sorumluluk bölgesindeki Novada alışveriş merkezi yakınlarında bugün sabah saat 10.00 sıralarında yakalandı. Çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak Akhisar Süleymanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (SC-
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